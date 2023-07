Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



15,735 EUR +0,64% (13.07.2023, 16:41)



15,74 EUR +1,09% (13.07.2023, 16:26)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (13.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Es sei bislang eine erfreuliche Handelswoche für die zuletzt so schwer gebeutelte Aktie von Siemens Energy. Auch am Donnerstag setze sich die Erholung fort, zumindest die 16-Euro-Marke rücke wieder näher. Nach der jüngsten Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur S&P nun einen Blick auf die Bilanz des Energietechnologie-Konzerns.Zum Ende des im März abgelaufenen Quartals habe Siemens Energy 6,05 Mrd. Euro an liquiden Mitteln und kurzfristig verfügbaren Werten in der Kasse gehabt. Die Nettoverschuldung habe bei nur 119 Mio. Euro gelegen. Damit sei die Bilanz zwar nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren, als sogar ein Nettoplus zu Buche gestanden sei - Grund zur Sorge bestehe deshalb jedoch nicht.Auch die anstehenden Verluste würden die Finanzkraft des Konzerns nicht gefährden. Etwas mehr als 1 Mrd. Euro dürfte der Nettoverlust im abgelaufenen dritten Quartal 2022/23 betragen haben. Dabei würden die Experten mit einem Freien Cashflow von minus 400 Mio. Euro rechnen. Angesichts der liquiden Mittel sei dies problemlos zu stemmen, zumal bereits im laufenden Quartal wieder ein Cash-Zufluss erwartet werde. Aber selbst wenn die Kosten für die Behebung der Qualitätsprobleme höher ausfallen würden als bislang gedacht, sei noch ausreichend Spielraum vorhanden.Die Bilanz von Siemens Energy sei robust. Der Konzern könne die gravierenden Probleme finanziell durchaus stemmen. Doch das alleine reiche natürlich nicht aus, um den Aktienkurs wieder in Schwung zu bringen. Die Kosten würden weiter auszuufern drohen, entsprechend würden die Risiken hoch bleiben. Anleger sollten weiterhin abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link