Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

11,64 EUR +1,57% (09.10.2023, 16:17)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

11,635 EUR +1,57% (09.10.2023, 16:02)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (09.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Seit der herben Gewinnwarnung im Juni zeige der Trend bei Siemens Energy nach unten. Die hausgemachten Probleme bekomme der Turbinenbauer nach wie vor nicht in den Griff. Um die Kosten zu senken, denke der Konzern nun offenbar über die Schließung von Büros und Werken sowie über einen Stellenabbau nach.Wie Reuters unter Berufung auf Insider am Montag berichte, prüfe Siemens Energy Standortschließungen bei der Tochter Siemens Gamesa. Büros und Werke könnten geschlossen werden, ein Stellenabbau sei möglich und die Produktion von Schlüsselelementen wie Rotorblätter und Turbinen könnte ausgelagert werden. Endgültige Entscheidungen seien demnach allerdings noch nicht getroffen worden.Siemens Energy reagiere damit auf die Milliardenverluste durch die Mängel bei den eigenen Onshore-Windturbinen und drohende Einbußen bei den Verträgen für Offshore-Anlagen. Konzernchef Christian Bruch habe Anfang August angekündigt, Gamesa stabilisieren zu wollen und deshalb alle Optionen zu prüfen. Laut Insidern könnten die Pläne im November vorgestellt werden, wenn die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 und ein Kapitalmarkttag anstünden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link