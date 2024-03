Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (25.03.2024/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited steigert Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der Siemens Energy AG kräftig:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited verschärfen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 22.03.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,41% auf 1,58% der Aktien der Siemens Energy AG nach oben revidiert.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Siemens Energy AG:1,58% Qube Research & Technologies Limited (22.03.2024)0,69% Henderson Global Investors Limited (19.12.2023)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Siemens Energy AG: mindestens 3,99%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.