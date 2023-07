Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,315 EUR +0,40% (03.07.2023, 10:20)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,245 EUR +0,40% (16.11.2022, 10:07)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (03.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa hätten Siemens Energy eine heftige Gewinnwarnung beschert. Völlig überraschend seien die Probleme aber nicht gekommen. Denn klar ist: Die rasante Entwicklung in der gesamten Windindustrie mit sinkenden Kosten und besserer Technologie waren und sind eine Herausforderung für die Branche, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Durch Innovationen bei den Turbinen, um die Kosten zu senken, seien die Grenzen der Technik überschritten worden, so Christoph Zipf, Sprecher des Branchenverbandes WindEurope, gegenüber CNBC. Vor 20 Jahren hätten Turbinen noch eine Leistung von etwa 1 Megawatt (MW) gehabt, heute würden die Hersteller bereits 15-MW-Turbinen testen."Das bedeutet, dass die Turbinen auch größer geworden sind, was eine Herausforderung für die Komponenten darstellt", so Zipf weiter. Er beziehe sich dabei auf die Qualität, die Materialien sowie die Langlebigkeit.Ein weiteres Problem: Die Windauktionen seien in der Vergangenheit meist nicht indexiert und somit nicht an die Inflation gekoppelt gewesen. Da zwischen Auftragseingang und Inbetriebnahme in der Branche viel Zeit vergehen könne - bis zu 18 Monate seien nicht ungewöhnlich -, könne dies angesichts der aktuellen Preisentwicklung zu einem Problem werden.Der hohe Kostendruck könne durchaus eine Erklärung sein, dass die Langlebigkeit der Komponenten leide. Dennoch müsse Siemens Energy diese Probleme schnellstmöglich in den Griff bekommen - damit die explodierenden Kosten nicht weiter ausufern würden. Aktuell sei bei der Aktie weiter vor allem mit hoher Volatilität zu rechnen.Anleger warten ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 03.07.2023)