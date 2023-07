Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



31.07.2023



15,43 EUR -2,31% (31.07.2023, 12:09)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Während der DAX zu Wochenbeginn einmal mehr ein neues Rekordhoch markiere, zähle die Aktie von Siemens Energy erneut zu den schwächsten Werten im Leitindex. Für einen Dämpfer sorge ein Bericht, dass es bei der Tochter Siemens Gamesa wegen der Qualitätsprobleme zu weiteren Rückschlägen kommen könnte.Die Mängel an der neuen Windturbine 5.X könnten zu erheblichen Auslieferungsverzögerungen führen. Das Unternehmen versuche, die Auslieferung neuer Landturbinen dieser Klasse um bis zu sieben Monate zu verschieben, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Unterdessen gehe die Ursachenforschung weiter. Ein entscheidender Teil der Untersuchung beziehe sich dabei auf die Frage, ob die Probleme eher von den zugelieferten Teilen oder dem Design herrührten.Sollten verborgene Designfehler entdeckt werden, könnten die Reparaturkosten auf mehr als die bislang bekannte Summe von über eine Milliarde Euro steigen, berichte Bloomberg. Ein Sprecher von Siemens Energy habe erklärt, das Unternehmen versuche "natürlich, mögliche Probleme zu beheben". Dies könne im Einzelfall dann auch einen leichten Verzug bedeuten, müsse es aber nicht.Die Probleme von Siemens Energy würden drohen, ein Fass ohne Boden zu werden. Nach wie vor seien die tatsächlichen finanziellen Folgen nicht absehbar.Anleger lassen deshalb weiter die Finger von der Siemens Energy-Aktie, die sich nach wie vor nicht von den Tiefs gelöst hat, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2023)Mit Material von dpa-AFX