Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (17.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Bei Siemens Energy sei ein Ende des Abverkaufs nach wie vor nicht in Sicht. In der vergangenen Woche habe der DAX -Rückkehrer einmal mehr ein neues Rekordtief erreicht. Die Probleme bei der Windtochter Siemens Gamesa ( ISIN ES0143416115 WKN A0B5Z8 ) und die Rezessionsangst würden dem Konzern weiter zusetzen. Derweil habe der Konzern eine Beteiligung in Russland veräußert.Siemens Energy habe seinen 65-Prozent-Anteil an einem russischen Joint Venture für Gasturbinen an seinen Partner Inter Rao verkauft. Finanzielle Details dazu seien nicht bekannt geworden. Die Gründe seien allerdings offensichtlich: Es sei auf absehbare Zeit keine Perspektive für den russischen Markt mehr zu erkennen, so ein Konzernsprecher. Siemens Energy wolle sein Geschäft dort verkaufen oder abwickeln.Hauptbelastungsfaktor für den Kurs von Siemens Energy würden derweil die Probleme bei Siemens Gamesa bleiben. Noch immer habe die Komplettübernahme der Windtochter nicht endgültig abgeschlossen werden können. Um die hausgemachten Probleme und den branchenweiten Profitabilitätsmangel in den Griff zu bekommen, wäre es allerdings wichtig, dass die Mutter durchregieren und Veränderungen konsequenter umsetzen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link