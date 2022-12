Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (21.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Positive Neuigkeiten hätten die Aktie von Siemens Energy nach ihrer kurzen Verschnaufpause wieder angetrieben. In einem insgesamt freundlichen Marktumfeld würden die Papiere am Mittwoch rund vier Prozent zulegen. Zuletzt habe es positive Neuigkeiten bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa und eine Kooperation mit Porsche gegeben.Wie das Unternehmen bereits am Montag mitgeteilt habe, befinde man sich auf dem besten Weg, das Delisting von Gamesa zu vollziehen. Bis zum Ende des Übernahmeangebots seien dem Konzern knapp 175 Millionen Aktien der Tochter angeboten worden, wodurch Siemens Energy nun rund 92,7 Prozent halte. Die für ein Delisting benötige Mehrheit liege bei 75 Prozent. Um Gamesa von der Börse zu nehmen, sei nun nur noch ein Mehrheitsbeschluss auf der außerordentlichen Hauptversammlung Anfang 2023 und eine formelle Genehmigung der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht nötig.Der für eine Komplettübernahme benötigte Anteil von gut 96,7 Prozent sei zwar verfehlt worden. Allerdings halte der Konzern weiterhin am Ziel von 100 Prozent fest.Eine weitere positive Nachricht habe Siemens Energy am Dienstag zusammen mit Porsche vermelden können. Mit dem Sportwagenhersteller habe man im Süden Chiles eine Fabrik zur Herstellung von CO2-neutralem Kraftstoff eröffnet. Dabei handele es sich um die erste Anlage zur industriellen Herstellung von E-Fuel. Die Kapazität solle bis 2025 etwa 55 Millionen Liter jährlich und bis 2027 rund 550 Millionen Liter erreichen.Wichtig für die weitere Entwicklung der Aktie sei, dass die Trendwende bei Siemens Gamesa gelinge. Mit einer Übernahme dürften die Probleme bei der Windkrafttochter nach und nach aufgearbeitet werden. (Analyse vom 21.12.2022)