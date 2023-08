Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,415 EUR -0,85% (17.08.2023, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,42 EUR -0,85% (17.08.2023, 09:30)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (17.08.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der kräftigen Gewinnwarnung und den enttäuschenden Zahlen sei bei der Aktie von Siemens Energy nach wie vor keine Bodenbildung zu erkennen. Die Probleme bei der Windtochter Siemens Gamesa würden ein schwerer Belastungsfaktor bleiben. Doch es gebe zumindest auch erste Anzeichen, die etwas Hoffnung machen würden.So habe sich Morgan Stanley am Mittwoch sehr optimistisch gezeigt. Obwohl die nachlassende Nachfrage und damit verbundene Risiken für die operativen Margen den gesamten Investitionsgütersektor belasten würden, sehe Analyst Ben Uglow das Kursziel für Siemens Energy weiterhin bei 35,90 Euro. Auf dem aktuellen Niveau bedeute dies ein sattes Potenzial von rund 170 Prozent.Etwas Mut würden zudem die jüngsten Aussagen von Gamesa-CEO Jochen Eickholt machen. Er habe Ende vergangener Woche erklärt, dass die Probleme bei den Onshore-Turbinen hätten behoben werden können, die neu an Kunden verkauft würden. "Obwohl ich sehr enttäuscht bin, dass wir diese Probleme haben, ist es erwähnenswert, dass die Varianten der 4.X und 5.X Onshore-Windturbinen, die wir derzeit an unsere Kunden verkaufen, bereits modifiziert wurden", habe Eickholt in einem LinkedIn-Post gesagt.Es sei positiv zu werten, dass die Fehler bei den neuen Turbinen offenbar behoben seien. Allerdings bleibe weiter unklar, wie hoch die Kosten für die Reparatur sowie die Schadenersatzzahlungen für die Ausfallzeiten letztlich ausfallen würden. Die Risiken würden entsprechend weiterhin groß bleiben, für nachhaltige Erleichterung sei es zu früh. Das miese Chartbild spreche für sich. Anleger warten bei der Siemens Energy-Aktie weiterhin ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link