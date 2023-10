Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,505 EUR +0,89% (02.10.2023, 09:41)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,565 EUR +1,49% (02.10.2023, 09:28)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (02.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy habe nach wie vor keinen nachhaltigen Boden ausgebildet. Das Desaster rund um die fehlerhaften Windturbinen und die damit verbundenen Milliardenkosten würden nach wie vor auf die Stimmung drücken. Zu Wochenbeginn habe nun JPMorgan in einer neuen Studie das Kursziel für den DAX-Titel erneut von 18 auf 16,70 Euro gesenkt. Damit liege der faire Wert aber noch immer 35% über dem aktuellen Niveau. Die Einstufung laute jedoch "neutral".Die Risiken bei Siemens Energy seien angesichts der Probleme der Tochter Gamesa weiterhin nicht zu unterschätzen. Das trübe Chartbild spreche für sich. Anleger sollten nach wie vor abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: