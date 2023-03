Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (06.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im weiterhin freundlichen Marktumfeld gehe es auch für Siemens Energy erneut nach oben. Mit dem Sprung auf ein neues Mehrmonatshoch habe die Aktie des Energietechnikkonzerns ein neues Kaufsignal generiert. Nun gebe es zudem noch Rückenwind von Seiten der Analysten. Die Credit Suisse habe das Kursziel von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen.Der deutsche Energietechnikkonzern blicke einmal mehr auf ein enttäuschendes Quartal zurück und habe den Verlust in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 auf 598 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Während sich das eigene Geschäft mit der Energietechnik deutlich verbessert habe, hätten erneute Belastungen bei Siemens Gamesa das Ergebnis verhagelt. Zudem werde weiteres Kapital für die Übernahme der kriselnden Windtochter benötigt. So benötige Siemens Energy in einer weiteren Kapitalerhöhung noch einmal maximal 1,5 Mrd. Euro. Das verwässere die Anteile der Altaktionäre und sorge entsprechend für Verunsicherung.Aus charttechnischer Sicht sehe die Lage ebenfalls gut aus. Mit dem Sprung über die 20-Euro-Marke habe der DAX-Titel die Hochs von Anfang des Jahres überwunden und den Aufwärtstrend fortgesetzt - seit den Tiefs im Oktober habe sich die Siemens Energy-Aktie mittlerweile quasi verdoppelt. Die nächsten Widerstände würden nun erst bei den Hochs aus dem März 2022 im Bereich um 22 Euro warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link