15,62 EUR +2,12% (12.07.2023, 16:54)



15,625 EUR +2,29% (12.07.2023, 16:40)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (12.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy versuche sich erneut an einer Erholung nach dem kräftigen Kurssturz im Juni. Eine neue Kaufempfehlung von J.P. Morgan gebe Schwung. Zudem reduziere ein großer Shortseller seine Short-Position. Die Aktie notiere aber weiterhin deutlich unter der unteren Gap-Kante bei 17,14 Euro, von einer nachhaltigen Entspannung sei deshalb noch nichts zu spüren.Qube Research & Technologies habe die Netto-Leerverkaufsposition bei Siemens Energy auf 0,88 Prozent reduziert, zuletzt habe sie noch 0,96 Prozent betragen - zwischenzeitlich sei es sogar mehr als ein Prozent gewesen. Neben Qube würden laut Bloomberg noch mindestens vier weitere Investoren offizielle Leerverkaufspositionen halten. Diese würden insgesamt 3,72 Prozent der ausstehenden Aktien entsprechen. Größter Shortseller sei demnach BG Master Fund mit einer Position von 1,68 Prozent.Die US-Bank J.P. Morgan habe derweil die Kaufempfehlung bestätigt und sehe das Kursziel für Siemens Energy weiterhin bei 28 Euro. In der aktuellen Branchenstudie würden die Experten damit nach wie vor ein Potenzial von rund 80 Prozent sehen.Anleger sollten das Risiko nicht eingehen und bleiben an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link