Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,675 EUR -2,99% (05.09.2023, 13:50)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,67 EUR -2,76% (05.09.2023, 13:37)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (05.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten von Bernstein hätten sich bei Siemens Energy zu Wort gemeldet. Sie hätten ihr "underperform"-Rating bestätigt und das Kursziel von 20 auf 12 Euro gesenkt. Ihrer Meinung nach sei die Problematik mit Gamesa immer noch eminent und sie müsse abgearbeitet werden. Hinzu kämen schlechte Branchennews, z. B. von Ørsted (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED). Wenn man überlegt, wie viel Geld in den Sektor der erneuerbaren Energien reinfließt, und wenn man sieht, wie sich die Aktien entwickeln, lautet der Schluss, dass das überhaupt nicht zusammenpasst, so die Experte von "Der Aktionär". Irgendwann wird dieses Loch wieder verlassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: