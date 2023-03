Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

19,05 EUR +3,42% (20.03.2023, 15:58)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

18,96 EUR +3,47% (20.03.2023, 15:44)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (20.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die freundlichere Stimmung am Gesamtmarkt mache sich auch bei Siemens Energy direkt bemerkbar. Mit einem Plus von 3,5% führe der Energietechnik-Konzern den DAX gemeinsam mit der Deutschen Börse AG an. Die Deutsche Bank habe sich in einer neuen Studie zu den weiteren Aussichten geäußert.Nach einer Roadshow mit dem Finanzchef von Siemens Energy habe Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray die Einstufung auf "hold" und das Kursziel auf 22 Euro bestätigt. Durch die lange erwartete Kapitalerhöhung seien einige Unsicherheiten rund um die vollständige Übernahme der Windtochter Siemens Gamesa beseitigt worden. Siemens Energy sollte zwar davon profitieren, dass am Strommarkt in den nächsten Jahrzehnten erhebliche Investitionen erforderlich seien. Die erhoffte Wende bei Gamesa sei aber nach wie vor ein langer Prozess, so de-Bray.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: