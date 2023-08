Derzeit drängt sich kein Einstieg auf, Anleger warten hier eine klare Trendwende ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (07.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern Siemens Energy gehe wegen der massiven Probleme im Windgeschäft von einem Jahresverlust von mehreren Milliarden Euro aus. Dabei hätten sowohl Kosten für die Behebung von Qualitätsmängeln bei Landturbinen als auch deutlich höhere Aufwendungen für den Hochlauf für Meeresanlagen (Offshore) belastet.Das bereits laufende Sanierungsprogramm der Wind-Tochter Siemens Gamesa solle nun überprüft werden. Einzelheiten wolle Siemens Energy auf einem Kapitalmarkttag im November vorstellen.Die Mängel würden bestimmte Rotorblätter und Hauptlager sowohl älterer als auch neuer Landturbinen betreffen. Betroffen sei dabei lediglich ein Teil der Anlagen. Die Kosten für die Reparatur habe Siemens Energy am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen auf 1,6 Milliarden Euro beziffert, die im dritten Quartal verbucht worden seien. Im Offshore-Bereich rechne das Unternehmen mit höheren Produktkosten. Dies sowie "weitere Probleme" beim Hochlauf der Aktivitäten würden zu weiteren Belastungen von 600 Millionen Euro führen.Unter dem Strich habe sich der Verlust im dritten Quartal (per Ende Juni) auf 2,9 Milliarden Euro, nach einem Minus von 564 Millionen Euro im Vorjahresquartal vervielfacht. Das Ergebnis sei zusätzlich noch durch eine Abschreibung von 700 Millionen Euro auf latente Steuern belastet worden. Der Umsatz habe sich auf 7,5 Milliarden Euro belaufen. Hier hätten Analysten im Vorfeld mit knapp 7,9 Milliarden Euro etwas mehr erwartet. Positiv zumindest: Der Auftragseingang sei im Vergleich zum Vorjahresquartals von 9,8 Milliarden auf 14,9 Milliarden Euro gestiegen.Auch beim Umsatz sei das Unternehmen vorsichtiger geworden. Hier gehe das Unternehmen von einem vergleichbaren Erlösplus von noch neun bis elf Prozent aus, nach zuvor in Aussicht gestellten zehn bis zwölf Prozent. Dabei seien Währungs- und Portfolioeffekte ausgeklammert.Ende Juni habe das Management um Konzernchef Christian Bruch wegen der Probleme im Windgeschäft die Ergebnisprognose, die zuvor bereits zweimal gesenkt worden sei und schon hunderte Millionen Euro Verlust vorgesehen habe, zurückgezogen. Die Aktie sei daraufhin binnen eines Tages um 37 Prozent eingebrochen. Bruch habe einräumen müssen, das Ausmaß der Probleme so nicht erwartet zu haben.Siemens Energy habe viel Vertrauen bei den Anlegern verspielt. Die Aktie bleibe angeschlagen, die Gamesa-Probleme würden drohen, ein Fass ohne Boden zu werden. Hoffnung würden die Geschäfte jenseits der Windsparte machen.