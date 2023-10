Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach dem Kurssturz in der vergangenen Woche arbeite die Aktie von Siemens Energy aktuell an einer Bodenbildung. Derweil versuche das Management eine Strategie zu entwickeln, um die Krise zu überwinden. Der mögliche Verkauf der Beteiligung in Indien an die ehemalige Mutter Siemens komme gut an.24 Prozent betrage der Anteil von Siemens Energy an der in Indien börsennotierten Siemens Ltd. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte dieser nun an die Siemens AG verkauft werden, die bereits 51 Prozent am Indien-Geschäft halte. Aktuell seien die Aktien von Siemens Energy etwa 3,3 Milliarden Euro wert.Analyst Philip Buller von Berenberg habe die Pläne gelobt. Der hohe Wert der Beteiligung sei bislang weitgehend "übersehen" worden. Angesichts der aktuellen Lage sei sie aber eine Schlüsselposition sowohl für Siemens Energy als auch die Siemens AG. Buller habe sogar sein Kursziel von 25 Euro und die Einstufung "buy" bestätigt. Auch wenn dies angesichts der aktuellen Krise utopisch erscheine, sei das hohe Ziel durchaus ein Statement.Siemens Energy versuche die Bilanz zu stärken und die Gamesa-Krise zu meistern. Das mache Sinn. Entscheidend sei aber, dass man die Probleme bei den Windturbinen in den Griff bekomme.Vor dem Kapitalmarkttag am 21. November, wenn es neue Aussagen zur Strategie geben soll, bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2023)