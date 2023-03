Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,35 EUR +1,65% (09.03.2023, 16:55)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,37 EUR +1,85% (09.03.2023, 16:40)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (09.03.2023/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer POINT72 EUROPE (LONDON) LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der Siemens Energy AG leicht ab:Die Shortseller von POINT72 EUROPE (LONDON) LLP ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ein Stück weit zurück.Die Finanzprofis von POINT72 EUROPE (LONDON) LLP haben am 08.03.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,71% auf 0,67% der Aktien der Siemens Energy AG gesenkt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Siemens Energy AG:0,69% Henderson Global Investors Limited (11.01.2023)0,67% POINT72 EUROPE (LONDON) LLP (08.03.2023)0,62% Covalis Capital LLP (08.03.2023)0,50% Qube Research & Technologies Limited (03.03.2023)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Siemens Energy AG: mindestens 4,39%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.