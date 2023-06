Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



16,10 EUR +2,61% (30.06.2023, 10:20)



16,06 EUR +2,29% (30.06.2023, 10:05)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach der Gewinnwarnung und dem heftigen Rücksetzer kehre langsam etwas Ruhe ein bei der Aktie von Siemens Energy. Zuletzt hätten derweil bereits zahlreiche Analysten ihre Kursziele und Kaufempfehlungen zusammengestrichen. Im Gegensatz zu vielen anderen Experten bleibe Akash Gupta von JPMorgan bullish, das Kursziel habe nun aber auch er gekappt.Gupta habe das Ziel von 28 auf 23 Euro reduziert, das Rating habe er auf "Overweight" belassen. Er habe dabei sein Bewertungsmodell an die jüngste Gewinnwarnung und seine aktualisierten Prognosen angepasst. Damit sehe der Experte nach wie vor ein Potenzial von 45 Prozent.Nach den jüngsten Entwicklungen rechne Gupta in den kommenden zwei Jahren mit weniger Umsatz bei Siemens Gamesa. Dennoch halte er die Reaktion der Aktie auf die Gewinnwarnung für übertrieben.Anleger sollten bei der Siemens Energy-Aktie abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)