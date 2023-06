Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (27.06.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Problem bei Siemens Energy sei, dass man es nicht wisse, welchen Wert man an Siemens Gamesa ansetzen sollte. Nichtsdestotrotz dürfte es auch auf dem aktuellen Niveau Käufer geben. Sollte man das Problem nämlich in den Griff bekommen, hätte man da wieder einen funktionierenden Konzern und da würden sich die Kurse auch nach oben entwickeln. In einem sehr langen Fokus könne man das gegenwärtige Niveau durchaus zum Einstieg nutzen. Kurzfristig bleibt es jedoch hoch volatil, denn die Analysten sprechen hier von einer Blackbox, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)