Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

10,945 EUR -0,64% (22.11.2023, 17:29)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

10,875 EUR -0,91% (22.11.2023, 17:19)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (22.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach der Erholungsrally in den vergangenen Tagen habe der Kapitalmarkttag bei Siemens Energy am gestrigen Dienstag für keine weiteren Impulse gesorgt. Vielmehr würden die Sorgen um das Windgeschäft bestehen bleiben. Die ersten Stimmen der Analysten seien inzwischen auch da, das Urteil falle dabei gemischt aus.Das Management habe es versäumt, Klarheit in Hinblick auf Gamesa zu schaffen, so Analyst Nicholas Green von Bernstein Research. Mit seinem Rating "Underperform" rate er deshalb weiter dazu, die Aktie zu verkaufen. Das Kursziel sehe er bei 12 Euro.Auch Vladimir Sergievskiy von Barclays habe moniert, dass Gamesa noch bis über 2026 hinaus Barmittel verbrennen könnte. Dennoch würde die wohl noch lange währende Erholungsreise genau jetzt starten, zumal Siemens Energy die mittelfristigen Margenziele für die Gas- und Stromsparte erhöht habe. Er rate "Overweight" mit einem Ziel von 19 Euro.Die Lage bei Siemens Energy bleibe kompliziert. Trotz der Erholungsrally seien die Sorgen um Gamesa weiter da. Sowohl die Qualitätsprobleme bei den Onshore-Turbinen als auch die Schwierigkeiten beim Hochlauf der Offshore-Kapazitäten seien noch nicht behoben. Die Aussagen von Gamesa-Chef Eickholt hätten eher für Verunsicherung als für Vertrauen gesorgt. Die Risiken würden entsprechend groß bleiben. Es ist auch weiterhin mit einer hohen Volatilität zu rechnen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link