Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Lage bei Siemens Energy bleibe düster. Nach den Zahlen habe sich der freie Fall des DAX-Titels noch einmal fortgesetzt. Die milliardenschweren Probleme der Tochter Siemens Gamesa hätten der Aktie ein neues Jahrestief beschert. Die Sorgen würden groß bleiben, dass die Spitze des Eisbergs noch lange nicht erreicht sei.2,9 Milliarden Euro habe der Verlust unter dem Strich im zweiten Quartal betragen. Für das Geschäftsjahr 2022/23 rechne der Konzern nun mit einem Minus von rund 4,5 Milliarden Euro. Doch das könnte noch nicht alles sein. Denn die Qualitätsprobleme bei den Gamesa-Turbinen hätten offenbar strukturelle Ursachen, die nicht schnell zu beheben seien. Nicht nur die Turbinen der Generation 4.X, sondern auch die neuen 5.X-Generatoren, die bislang zumindest nur wenig im Einsatz seien, seien betroffen.Neben den Kosten für die Reparatur müsse Siemens Gamesa den Kunden auch die entgangenen Einnahmen durch die Ausfallzeit erstatten. Und inzwischen scheine klar, dass sich die Kosten nur teilweise auf die Zulieferer würden umwälzen lassen, die laut manager magazin maximal für ihre Auftragssumme haften würden - und die Kosten würden diese deutlich übersteigen.Nach wie vor sei kaum abzusehen, wie hoch der Schaden letztlich ausfallen werde und wie hoch das Milliardenminus noch werde. Die Siemens Energy-Aktie könne sich seit dem Absturz nach der Gewinnwarnung deshalb auch weiterhin nicht erholen. Vielmehr zeige der Trend unverändert nach unten. Das Vertrauen bei den Investoren sei weg, eine schnelle Wende nicht in Sicht.Anleger machen deshalb auch nach wie vor einen Bogen um die Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2023)