Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,165 EUR -1,55% (04.07.2023, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,14 EUR -1,25% (04.07.2023, 11:38)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (04.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch mehr als eine Woche nach der heftigen Gewinnwarnung zeige sich die Aktie von Siemens Energy weiterhin sehr volatil. Am Dienstag zähle der Energietechnikkonzern wieder einmal zu den schwächsten Werten im DAX . Mitverantwortlich dafür seien die Analysten, die ihre Kursziele weiter zusammenstreichen würden.So habe etwa Berenberg das Ziel von 34 auf 25 Euro gekappt. Damit liege der faire Wert aber noch immer deutlich über dem aktuellen Kurs, entsprechend laute die Einstufung weiterhin "buy". Die umfangreiche Gewinnwarnung habe die Anleger nach einer Phase der guten Kommunikation unvorbereitet getroffen, so Analyst Philip Buller. Es dürfte seiner Meinung nach mehrere Jahre dauern, bis sich die Wahrnehmung der Aktie durch die Investoren wieder ändere. Allerdings könnten Anleger, die das Chance-Risiko-Verhältnis tiefergehend abwägen würden, bei der aktuellen Bewertung wieder Interesse zeigen.Nicht nur Berenberg habe am Dienstag auf die jüngste Entwicklung reagiert. Auch die Investmentbank Oddo BHF habe das Ziel von 23,10 auf 18,50 Euro gesenkt. Die Banco Santander wiederum habe den fairen Wert von 25,00 auf 18,00 Euro nach unten geschraubt. Zudem laute in beiden Studien das Votum lediglich noch "neutral". WKN A0B5Z8 ) ein Fass ohne Boden zu werden drohen würden, würden die Risiken hoch bleiben. Anleger greifen weiterhin eher zu anderen Werten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link