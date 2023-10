Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (30.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Siemens Energy plane den Verkauf eines Großteils seiner 24-Prozent-Beteiligung an einer indischen Tochtergesellschaft, um seine Bilanz zu stärken. Das berichte Bloomberg am Montag. Siemens Energy könnte den Verkauf noch in dieser Woche bekannt geben, heiße es. Die Aktie reagiere mit kräftigen Kursgewinnen.Die Beteiligung an der indischen Firma sei aktuell 3,3 Milliarden Euro wert. Siemens besitze bereits 51 Prozent an dem Unternehmen.Weiter berichte Bloomberg, dass der Bund Siemens Energy bis zu acht Milliarden Euro an Garantien anbieten könnte. Gleichzeitig dränge der Bund der Agentur zufolge Siemens zu Kreditgarantien.Die hohe Volatilität bei Siemens Energy dürfte weitergehen. "Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Vor dem Kapitalmarkttag am 21. November, wenn es neue Aussagen zur Strategie und zur Behebung der Probleme geben dürfte, sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link