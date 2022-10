Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (06.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern schaffe auch nach der Rückkehr in den DAX keine Trendwende. Nach deutlichen Verlusten am Mittwoch notiere die Siemens Energy-Aktie vielmehr nahe des Rekordtiefs. Für schlechte Stimmung sorge einmal mehr die Mehrheitsbeteiligung Siemens Gamesa, deren Komplettübername sich verzögere.Ursprünglich habe Siemens Energy gehofft, das offizielle Angebot Mitte September starten zu können - sofern die spanische Börsenaufsicht CNMV mitspiele. Doch deren Einverständnis sei bis Mittwochabend ausgestanden.Siemens Energy habe im Mai bekannt gegeben, seine Windkrafttochter Gamesa für rund 4 Mrd. Euro komplett übernehmen und von der Börse nehmen zu wollen. Damals habe der Münchner Konzern veröffentlicht, die rund zwei Drittel an Gamesa halte, auch einen vorläufigen Zeitplan, der einen Abschluss der Transaktion bis Jahresende vorgesehen habe. Dieses Ziel dürfte nun wackeln.In den vergangenen Quartalen hätten die Gamesa-Zahlen auch Siemens Energy das Ergebnis verhagelt. Mit der Übernahme wollten die Münchner die Probleme dort schneller in den Griff bekommen. Gamesa wiederum handele bereits: Laut einem Bloomberg-Bericht müsse der bisherige Leiter des Onshore-Geschäfts (Turbinen an Land), Lars Bondo Krogsgaard, seinen Posten räumen. Die hausgemachten Probleme der Sparte habe auch er nie in den Griff bekommen.Siemens Energy befinde sich seit Monaten auf Talfahrt. Dass ausgerechnet das eigentlich zukunftsträchtige Windgeschäft in der Krise stecke, sorge für Verunsicherung. Durch die Verzögerungen könnten die Probleme noch nicht angegangen werden. Es gebe nach wie vor spannendere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)