Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Bei Siemens Energy finde am heutigen Dienstag der lange erwartete Kapitalmarkttag in Hamburg statt. Die Aktie reagiere nach dem Auf und Ab der vergangenen Wochen zunächst nur mit einem leichten Minus, ehe sie kurz vor US-Handelsstart deutlicher abgetaucht sei. Eine klare neue Strategie fehle bislang, allerdings wolle der Konzern die Kosten im verlustreichen Windgeschäft massiv senken.Durch den geplanten Umbau und die damit verbundenen Kostensenkungen solle die Tochter Gamesa wieder profitabel gemacht werden. Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) sollten durch die geplante Vereinfachung der Struktur bei Gamesa rund 400 Mio. Euro eingespart werden, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bereits vergangene Woche habe Konzernchef Christian Bruch auf der Bilanzpressekonferenz angekündigt, dass Gamesa in dem Jahr wieder die Gewinnschwelle erreichen solle - und damit zwei Jahre später als ursprünglich geplant.Gamesa kämpfe mit Qualitätsproblemen mit Landturbinen, Anlaufschwierigkeiten bei Meeresanlagen (Offshore) und deutlich höheren Kosten. Der Verkauf der neuen Landturbine 5.X sei derzeit ausgesetzt, im Offshore-Bereich konzentriere sich das Unternehmen auf den Hochlauf der Fabriken. Aufträge sollten selektiver angenommen werden. Deswegen rechne Siemens Energy zunächst mit niedrigen Auftragseingängen in der Windsparte. Im laufenden Geschäftsjahr erwarte Siemens Energy nochmals einen Milliardenverlust. Neben einer vereinfachten Struktur wolle sich Gamesa auf bestimmte Regionen und Produkte konzentrieren. Kernmarkt sei dabei Europa, wie Gamesa-Chef Jochen Eickholt in seiner Präsentation erläutert habe.Der Konzern leide erheblich unter seinem kriselnden Windkraftgeschäft, das Siemens Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr Milliardenverluste eingebrockt habe. Das übrige Geschäft rund um Gas, Netze und Industrietransformation laufe deutlich besser. Siemens Energy schiebe einen gewaltigen Auftragsbestand vor sich her. Doch um diesen abarbeiten zu können, brauchet das Unternehmen zunächst einmal Geld - in Form von Garantien. Vergangene Woche habe sich Siemens Energy dann mit Banken und dem Bund über Garantien zur Absicherung von Aufträgen geeinigt, in diesem Zusammenhang sichere der Bund Garantielinien der Banken von 12 Mrd. Euro mit einer Bürgschaft von 7,5 Mrd. Euro ab.Der Kapitalmarkttag habe bislang keinen Befreiungsschlag gebracht. Nach der jüngsten Erholungsrally sei eine Verschnaufpause aber auch überfällig. Es bleibe spannend, wie es mit den Gamesa-Problemen weitergehe. Nach wie vor seien die Risiken hier groß, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)