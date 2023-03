Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Während eines Besuchs von Außenministerin Annalena Baerbock in Bagdad habe Siemens Energy eigenen Angaben zufolge am Dienstag Verträge mit Iraks Elektrizitätsministerium unterzeichnet. Der DAX-Konzern wolle dem Land dabei helfen, die schlechte Stromversorgung zu verbessern. Konkret wolle Siemens Energy demnach fünf Jahre lang drei Kraftwerke im Irak mit einer Dimension von rund einem Gigawatt warten und auch lokale Mitarbeiter in dem Bereich schulen. Zur finanziellen Dimension der geschlossenen Vereinbarungen habe sich das Unternehmen zunächst nicht geäußert. Im Januar habe Siemens Energy bereits eine Absichtserklärung für den Ausbau der Strom-Infrastruktur mit Iraks Elektrizitätsminister Siad Ali Fadhil in Berlin unterzeichnet.Der Irak-Deal dürfte finanziell lukrativ sein. Charttechnisch sehe es bei Siemens Energy ebenfalls gut aus. Für langfristig höhere Kurse müsse allerdings v.a. die Trendwende bei der Windtochter Siemens Gamesa gelingen, die für das Zukunftsgeschäft stehe. "Der Aktionär" sehe hier aktuell mehr Potenzial beim Wettbewerber Nordex, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: