Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Bayerns größte Anlage für grünen Wasserstoff nehme den Betrieb auf und könnte bald vergrößert werden. Bis zu 1.350 Tonnen des Gases sollten in Wunsiedel im Jahr aus Wind- und Solarstrom durch erzeugt werden, wie der für die Errichtung beauftragte Siemens-Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Der Elektrolyseur zur Gewinnung von grünen Wasserstoff habe Siemens Energy geliefert.Es gebe bereits Gespräche über eine Verdopplung der Leistung auf 17,5 Megawatt, so Siemens. Abnehmer des Wasserstoffs solle vor allem die regionale Wirtschaft sein - "von der Glas- und Keramikindustrie über Transportunternehmen und Automobilzulieferbetriebe bis zum benachbarten Sägewerk", wie Siemens erklärt habe. Zudem solle im kommenden Jahr eine Wasserstoff-Tankstelle entstehen. Abwärme und der bei der Elektrolyse abgespaltene Sauerstoff würden benachbarten Industriebetrieben zur Verfügung gestellt.Das Projekt sei ein Beweis, wie die Entwicklung einer CO2-freien Energieversorgung vorangetrieben werden könne, so Siemens-Vorstand Matthias Rebellius. Siemens sei mit seiner Sparte Smart Infrastructure Generalunternehmer für die Errichtung gewesen und sei über seine Finanzierungstochter zu 45 Prozent an der Betreibergesellschaft beteiligt. Herzstück der Anlage sei ein Elektrolyseur der ehemaligen Konzerntochter Siemens Energy.Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die Anlage zusammen mit Rebellius eröffnet habe, habe auf Twitter betont, Bayern leiste "Pionierarbeit für Deutschland und Europa". Zudem sei Franken "Bayerns Nummer 1 in Sachen Wasserstoff" und in Wunsiedel werde künftig auch an der Nutzung von künstlicher Intelligenz für die Netzstabilität geforscht.Bei der Aktie von Siemens Energy drängt sich allerdings noch kein Einstieg auf, so Michel Doepke. Zu den "Aktionär"-Favoriten unter den Wasserstoff-Pure-Playern würden Hexagon Purus, PowerCell und Nel gehören. Wer breit gestreut am Wasserstoff-Boom partizipieren wolle, greife zum Indexzertifikat mit der WKN DA0AA0 auf den E-Wasserstoff Europa Index. In diesem seien auch die drei Werte vertreten. (Analyse vom 15.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link