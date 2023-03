Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

19,23 EUR +2,83% (27.03.2023, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

19,255 EUR +3,86% (27.03.2023, 15:50)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im ohnehin freundlichen Marktumfeld könne Siemens Energy-Aktie am Montag besonders stark zulegen. Das Papier des Energietechnik-Konzerns profitiere von einer positiven Studie der HSBC und gewinne aktuell fast 4%. Damit könnte ein neuer Angriff auf die jüngsten Hochs starten.HSBC-Analyst Sean McLoughlin habe das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie von 19 auf 24 Euro und die Einstufung von "hold" auf "buy" angehoben. Durch den Abschluss der 1,3 Mrd. Euro schweren Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Siemens-Gamesa-Komplettübernahme sei ein wichtiger Aktienüberhang beseitigt worden, so der Analyst. Die Übernahme sei laut McLoughlin nun vollständig finanziert und das Investment-Grade-Rating geschützt. Bei Siemens Gamesa gebe es zwar noch einiges zu tun, doch die Chancen im Netzgeschäft und bei Wasserstoff sollten künftig mehr in den Fokus rücken. Zudem sollte die Windindustrie bezüglich der zuletzt stark gestiegenen Logistik- und Rohstoffkosten das Schlimmste hinter sich haben und die Profitabilität somit wieder besser werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: