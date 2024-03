Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,045 EUR -1,61% (04.03.2024, 14:49)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,04 EUR -2,16% (04.03.2024, 14:33)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (04.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy sei einmal mehr am Widerstandsbereich bei rund 14,50 Euro abgeprallt. Mit einem Minus von rund zwei Prozent zähle der Energietechnikkonzern am Montag zu den schwächsten Werten im DAX. Derweil habe der Großbritannien-Chef des Konzerns Kritik am dortigen Windenergieausbau geäußert.Das Vereinigte Königreiche komme bei der Energiewende nicht schnell genug voran, so der bei Siemens Energy für Großbritannien zuständige Darren Davidson. Das Land werde seine Ziele bei der Offshore-Windenergie nicht erreichen, wenn es so weitergehe wie bisher.Für den DAX-Konzern spiele Großbritannien eine wichtige Rolle. "Siemens Energy beschäftigt in Großbritannien 6.000 Mitarbeiter in den Bereichen Stromübertragung, Stromerzeugung, Windkraft und wasserstoffbetriebene Gasturbinen - wir sind also in der gesamten Energielandschaft vertreten", so Davidson. "Ich denke, wir müssen an vorderster Front dabei sein und unseren Kunden und der Regierung helfen, Pläne vorzulegen, was wir erreichen können, denn wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir nicht schnell genug."Siemens Energy spiele mit seiner Windtochter Gamesa und seinen Lösungen rund um das Thema Wasserstoff eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Doch die Gamesa-Krise wegen hausgemachter Probleme überschatte nach wie vor alles. Der Ausbruch über 14,50 Euro lasse auf sich warten."Der Aktionär" bleibt dabei: Es gibt Werte mit einem spannenderen Chance-Risiko-Verhältnis, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 04.03.2024)