Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (22.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern Siemens Energy habe einen Großauftrag bei der Anbindung mehrerer Windparks bekommen. Insgesamt sollten die Leitungen bis zu 1,8 Gigawatt Leistung aus der deutschen Nordsee an Land bringen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt habe.Das entspreche dem Bedarf von 1,8 Millionen Menschen und sei der bisher größte Auftrag zur Offshore-Netzanbindung, den Siemens Energy je erhalten habe, habe es geheißen.Auftraggeber sei der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Laut Siemens Energy gehe es um eine hohe dreistellige Millionensumme. In Branchenkreisen sei von knapp einer Milliarde Euro die Rede. Siemens Energy liefere dafür zwei Konverter-Plattformen auf dem Meer sowie zwei zugehörige Stationen an Land inklusive Wartung für zehn Jahre. Sie würden den Wechselstrom der Windturbinen zunächst in Gleichstrom wandeln, der sich verlustärmer übertragen lasse. An Land werde er dann wieder in Wechselstrom übertragen. Die Anbindungen sollten 2028 in Betrieb gehen."Der Anteil erneuerbarer Energien an der deutschen Stromversorgung soll bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent steigen. Der Bau neuer Windkraftanlagen ist wichtig, aber letztlich sinnlos, wenn die Energie nicht die Verbraucher erreicht. Wir müssen daher auch in unser Stromnetz investieren, um das Land zuverlässig mit nachhaltiger Energie versorgen zu können", habe Tim Holt, Mitglied des Vorstandes bei Siemens Energy, gesagt.Die Aktie von Siemens Energy habe in den vergangenen Monaten erheblich unter Druck gestanden. Nun versuche sich das Papier an einer Stabilisierung. Die Aktie sei mittlerweile günstig bewertet. Allerdings würden nachhaltig steigende Kurse stark daran hängen, dass die Probleme bei Siemens Gamesa behoben würden.Erst wenn hier Besserung zu erkennen ist, wird die Aktie für Anleger wieder interessant. Bis dahin gilt: abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)