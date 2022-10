Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im wieder etwas schwächeren Marktumfeld setze die Siemens Energy-Aktie ihre Erholungsbewegung fort und gehöre am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX. Siemens Energy profitiere dabei v.a. von einem neuen Großauftrag, den die schwächelnde Windkrafttochter erhalten habe. Siemens Gamesa habe eine Vereinbarung über den Bau von Meeresanlagen über mehr als ein Gigawatt in Taiwan unterzeichnet. Die drei Offshore-Projekte über insgesamt 1.044 Megawatt seien der größte Auftrag für Seeanlagen in Taiwan bislang, habe das Unternehmen mitgeteilt. Enthalten seien zudem Serviceleistungen über 15 Jahre, mit Option auf Verlängerung auf 20 Jahre. Die Aufträge sollten nach der endgültigen Vertragsunterzeichnung im Kalenderjahr 2023 verbucht werden.Siemens Gamesa wolle dazu seine Produktion in Taiwan vergrößern. Bereits Ende September habe das Unternehmen den Ausbau angekündigt. So solle die Quadratmeterfläche ebenso wie die Zahl der Arbeitsplätze mehr als verdreifacht werden. Die ausgebaute Fabrik solle ihren Betrieb 2024 aufnehmen.Der Großauftrag zeige, dass Siemens Gamesa mit seinem Fokus auf Offshore-Wind langfristig durchaus auf dem richtigen Weg sei. Die hausgemachten Probleme und die mangelnde Profitabilität würden aber noch immer belasten und auch seit Monaten auf den Kurs von Siemens Energy drücken. Erst wenn hier Besserung eintrete, werde der DAX-Titel wieder für Anleger spannend, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link