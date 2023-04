Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,27 EUR -0,33% (20.04.2023, 19:01)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,21 EUR -0,70% (20.04.2023, 17:37)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (20.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Großauftrag des Netzbetreibers TenneT bringe Siemens Energy Milliardeneinnahmen. Dabei gehe es um die Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee, wie der Konzern am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Auftragswert für das Konsortium aus Siemens Energy und Dragados Offshore betrage insgesamt knapp sieben Milliarden Euro.In Industriekreisen gehe man davon aus, dass sich die Summe etwa hälftig auf die beiden Partner verteile. Die drei Netzanbindungen sollten jeweils zwei Gigawatt Übertragungsleistung haben. Siemens Energy liefere dabei riesige Wandler, die den von den Windrädern erzeugten Wechselstrom für einen verlustarmen Transport über lange Strecken in Hochspannungs-Gleichstrom wandeln würden - und danach wieder in Wechselstrom für das deutsche Hochspannungsnetz."Im weltweiten Wettlauf gegen den Klimawandel muss der Netzausbau mit den beschleunigten Ausbauzielen für Erneuerbare Energien mitziehen können. Kürzere Vergabeverfahren, Großausschreibungen und die Standardisierung von Lösungen zeigen, wie Netzbetreiber und Hersteller bereits gemeinsam an einem Strang ziehen, um schneller grüne Energie zu den Verbrauchern zu bekommen", so Tim Holt, Mitglied des Vorstands von Siemens Energy.Die Aktie von Siemens Energy habe sich seit ihrem tief im Oktober vergangenen Jahres bei 10,25 Euro mittlerweile mehr als verdoppelt. Vor Kurzem konnte auch die wichtige 38-Tage-Linie geknackt werden.Trotz der jüngsten Rally bleibt "Der Aktionär" aber vorsichtig, so Marion Schlegel. Erst wenn die Zahlen zeigen würden, dass bei Siemens Gamesa wirklich die Talsohle durchschritten sei, seien deutlich höhere Kurse drin. (Analyse vom 20.04.2023)Mit Material von dpa-AFX