Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,61 EUR +4,80% (28.06.2023, 17:31)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,665 EUR +6,71% (28.06.2023, 17:17)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (28.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Mit einem Plus von rund sechs Prozent führe Siemens Energy den DAX am Mittwoch an. Nach dem kräftigen Kursrückfall im Anschluss an die Gewinnwarnung vergangene Woche würden sich die Bullen damit an einer ersten Gegenbewegung versuchen. Seitens der Analysten würden derweil weiterhin die Kursziele nach unten korrigiert - doch es gebe inzwischen auch eine positive Stimme.Beinahe alle Experten hätten sich nach der Gewinnwarnung und dem damit verbundenen Kurssturz sehr besorgt gezeigt. Akash Gupta von JPMorgan bleibe hingegen bullish. Er sehe nach Gesprächen mit dem Management keine unmittelbare Bedrohung für die Bilanz von Siemens Energy und halte den Kurssturz für übertrieben. Er werde zwar sein Bewertungsmodell noch aktualisieren, habe aber vorerst sein Kursziel von 28 Euro bestätigt.Deutlich kritischer seien die Worte von UBS-Expertin Supriya Subramanian. Durch die schlechten Nachrichten sei die Unsicherheit hoch, die operativen Ergebnisschätzungen habe sie deutlich gesenkt. Da durch die scharfe Kursreaktion die Bedenken aber eingepreist worden seien, habe sie ihr Rating lediglich von "Buy" auf "Neutral" reduziert. Das Kursziel habe sie von 25 auf 16 Euro gekappt.Eine erste Gegenbewegung nach dem Absturz sei eine Frage der Zeit gewesen. Trotz der sechs Prozent Kursgewinn sei von Entspannung aber noch keine Rede. Es würden viele Fragezeichen bezüglich der künftigen Entwicklung rund um Gamesa bleiben. Erst müsse es nach der erneuten Gewinnwarnung erste Anzeichen der Besserung geben, damit der Konzern das verlorene Vertrauen zurückgewinne. DER AKTIONÄR rate, abzuwarten. (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link