Siemens Energy ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter. Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Erneute Probleme bei der spanischen Windtochter Siemens Gamesa hätten Siemens Energy am Donnerstagabend eine erneute Gewinnwarnung eingebrockt. Gamesa habe erneut Qualitätsmängel bei bestimmten Komponenten festgestellt, was zu millionenschweren Belastungen im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) führe. Worin die Probleme genau lägen, habe Chef Jochen Eickholt in einer Telefonkonferenz mit Analysten nur vage spezifizieren wollen. Der Schwerpunkt liege im Service-Geschäft und nur in kleinerem Ausmaß bei den Turbinen, habe der Manager gesagt. Es sei ein Mix aus verschiedenen Problemen, bei unterschiedlichen Komponenten und Plattformen, die mancherlei Effekte nach sich ziehen würden. Auch die betroffenen Länder und Regionen seien nur schwer abzugrenzen. Finanzchefin Beatriz Puente erwarte, dass der Barmittelzufluss in den kommenden acht Jahre beeinflusst sein werde. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte sie Auswirkungen im mittleren zweistelligen Bereich.Als Folge von Gamesas Problemen habe Siemens Energy bei der Prognose für 2022/23 zurückrudern müssen. So solle die operative Ergebnis-Marge vor Sondereffekten nun nur noch bei 1 bis 3% liegen, nach zuvor in Aussicht gestellten 2 bis 4%. Der Nettoverlust dürfte zudem auf Vorjahresniveau liegen und nicht wie bisher angepeilt stark sinken, habe es weiter geheißen.Im vergangenen Geschäftsjahr hätten die Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland beim Energietechnikkonzern den Verlust nach Steuern um 15,5% auf 647 Mio. Euro anschwellen lassen. So hätten hohe Kosten, Lieferkettenengpässe, Projektverschiebungen, Qualitätsmängel bei älteren Anlagen sowie hausgemachte Probleme mit der neuen Landturbine 5.X Gamesa die Bilanz verhagelt.Abseits von Gamesa deies aber bei Siemens Energy zuletzt gelaufen. Das Unternehmen spreche von einer starken Verbesserung des zugrundeliegenden operativen Ergebnisses in den Bereichen Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry. Das Tagesgeschäft von Siemens Energy sei im ersten Quartal mit Blick auf Umsatz und Auftragseingang besser gelaufen als von Analysten erwartet. Die Umsatzprognose sei daher unverändert geblieben: Das vergleichbare Umsatzwachstum - also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte - solle im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr weiter 3 bis 7% erreichen.Siemens Energy erhoffe sich nach der Übernahme einen besseren Durchgriff bei dem Windkraftbauer, der in den letzten Jahren nach dem Auftauchen immer neuer Probleme mehrfach seine Ziele verfehlt habe. Der von Siemens Energy entsandte Gamesa-Chef Eickholt hat dem Konzern ein weitreichendes Sanierungsprogramm verpasst. Grundsätzlich habe Siemens Energy 2022/23 denn auch als Übergangsjahr gesehen. Konzernchef Christian Bruch habe bei der Vorstellung der Ziele im Herbst eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung angepeilt, auch wenn unter dem Strich ein Verlust stehen dürfte. Schwarze Zahlen sehe Bruch erst im nächsten Geschäftsjahr.Die Lage bei Siemens Energy bleibe verzwickt. Grundsätzlich laufe das Geschäft, doch ausgerechnet die Tochter, die für das Zukunftsgeschäft stehe, belaste immer wieder. Wer auf die Windbranche und Turbinenbauer setzen wolle, greife aktuell eher zu Nordex, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2023)