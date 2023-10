Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

7,10 EUR -33,02% (26.10.2023, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

7,258 EUR -31,85% (26.10.2023, 14:02)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (26.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Das Desaster gehe weiter: Siemens Energy habe sich in einer ersten Stellungnahme zu den Medienberichten geäußert, dass über eine Bürgschaft vom Staat verhandelt werde. Dabei habe sich der Konzern auch zur operativen Entwicklung geäußert. An der Börse sorge das für regelrechte Schockwellen, die Aktie verliere mehr als 30%.Siemens Energy habe bestätigt, dass Vorgespräche mit unterschiedlichen Parteien geführt würden. Sowohl mit Partnerbanken als auch mit der Bundesregierung prüfe man den Zugang zu Garantien, um künftiges Wachstum zu ermöglichen. Der DAX-Konzern habe damit entsprechende Medienberichte bestätigt.Gleichzeitig habe sich Siemens Energy aber auch zur operativen Entwicklung geäußert. Die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 habe der Konzern noch einmal bestätigt. Zudem solle es in den ehemaligen Gas and Power-Geschäftseinheiten auch im neuen Geschäftsjahr 2023/24 sehr gut laufen, die Mittelfristziele sollten erreicht werden. Das Hauptaugenmerk liege jedoch auf Siemens Gamesa und hier seien die Aussagen sehr negativ.Siemens Energy schocke die Märkte. Das Gamesa-Desaster gehe weiter, mit der Stellungnahme habe der Konzern deutlich gemacht, dass die Milliardenverluste noch lange nicht ausgestanden seien und auch das kommende Geschäftsjahr massiv belastet sein werde. Ob und wann ein Boden bei der Siemens Energy-Aktie gefunden werde, sei aktuell völlig offen. Finger weg, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link