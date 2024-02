Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (26.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Siemens Energy finde am heutigen Montag die Hauptversammlung statt. Wenig überraschend gebe es nach dem Horrorjahr 2023 viel Kritik am Management rund um Konzernchef Christian Bruch. Vor allem die anhaltenden Milliardenverluste der Windtochter Siemens Gamesa stünden dabei weiterhin im Fokus."Die Tatsache, dass die enormen Zusatzbelastungen bei Gamesa so kurz nach der vollständigen Übernahme und nach der Aufnahme von zusätzlichen Investorengeldern auftraten, hinterlässt bei uns Zweifel an dem vorausgegangen Due Diligence Prozess", habe Hendrik Schmidt von DWS Investment moniert. Er stelle die Frage, wann die genaue und endgültige Höhe der Zusatzbelastungen bei Gamesa verlässlich bekannt werde.Ähnlich deutlich sei die Kritik von Arne Rautenberg von Union Investment ausgefallen. Er habe Konzernchef Bruch und Finanzchefin Maria Ferraro in seiner Rede direkt angesprochen. "Herr Bruch und Frau Ferraro, nach dem kapitalen Eigentor, das Sie sich und uns, den Aktionären, mit der völlig überteuerten Komplettübernahme geschossen haben, können Sie sich keine weiteren Gewinnwarnungen mehr leisten, wenn Sie Ihre Glaubwürdigkeit nicht vollends verspielen wollen."Rückendeckung habe es dabei von Aufsichtsratschef Joe Kaeser gegeben. Gamesa sei das Problem, ansonsten laufe vieles beim Konzern richtig. Bruch und sein Team hätten deshalb das uneingeschränkte Vertrauen des Kontrollgremiums.Es bleibe spannend bei Siemens Energy. Das Gamesa-Desaster bleibe der Knackpunkt. Erst wenn die Probleme nachhaltig behoben seien, dürfte die Aktie deutlich steigen können. Aktuell gibt es nach wie vor attraktivere Werte an der deutschen Börse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2024)