ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (15.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Siemens Energy habe am Tag nach der Zusage der Bundesregierung über eine 7,5 Milliarden-Euro schwere Bürgschaft die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr präsentiert. Es stehe ein Rekordverlust zu Buche. Knapp 4,6 Milliarden Euro seien das mit Abstand größte Minus in der Geschichte des Energietechnikkonzerns. Zudem habe das Unternehmen den Verkauf des Großteils des Indien-Geschäfts angekündigt.Ursache seien die Probleme im Windkraftgeschäft, die Energy regelmäßig die Bilanz verhageln würden und die im vergangenen Geschäftsjahr einen Höhepunkt erreicht hätten. Obwohl sie weiter drücken würden, würden die Münchner im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr 2024 dank Verkäufen einen Gewinn von einer Milliarde Euro erwarten. Das Windkraftgeschäft werde allerdings auch 2024 Verluste anhäufen: Vor Sondereffekten erwarte der Konzern dort ein Minus von rund zwei Milliarden Euro. Die restlichen Geschäfte würden dagegen solide laufen, könnten die Verluste im Windbereich aber nicht ausgleichen."In einem äußerst herausfordernden Jahr für Siemens Energy wachsen zwei Drittel unserer Geschäfte profitabel und haben ihre Jahresziele erreicht oder übertroffen", habe Konzernchef Christian Bruch betont. Im Windgeschäft sei das anders. "Hier sind alle Anstrengungen auf Kostenreduzierung, Selektivität bei den Verträgen und Produktivitätssteigerung gerichtet, während wir parallel an der Behebung der Probleme arbeiten.""Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Aktuell besteht bei Siemens Energy kein Handlungsbedarf. Nächster wichtiger Termin sei der anstehende Kapitalmarkttag am 21. November. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über die 38-Tage-Linie wichtig. (Analyse vom 15.11.2023)Mit Material von dpa-AFX