Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,90 EUR +0,07% (09.02.2024, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,87 EUR -0,29% (09.02.2024, 14:33)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (09.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe nach dem Mehrmonatshoch im Anschluss an die Zahlen am gestrigen Donnerstag einen Rückschlag verkraften müssen. Auch am Freitag notiere die Siemens Energy-Aktie im Minus und wieder unter der 14-Euro-Marke. Die Deutsche Bank warne vor höheren Kosten, Goldman Sachs hingegen lobe die Entwicklung.Es gebe zwar erste Fortschritte bei der kriselnden Tochter Gamesa, so Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray. Doch die Finanzaufwendungen würden wegen Extrakosten deutlich höher ausfallen, habe er gewarnt. Sein Kursziel laute 14 Euro und entspreche damit etwa dem gegenwärtigen Kursniveau. Entsprechend habe de-Bray das Votum auch auf "Hold" belassen.Deutlich bullisher sei derweil Ajay Patel von Goldman Sachs, der den fairen Wert der Aktie auf 20,00 Euro beziffere. Er habe seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre nun deutlich erhöht, nachdem der Auftragseingang stark und die Margen besser als gedacht gewesen seien. Siemens Energy habe zuletzt von den zunehmenden Netzinvestitionen profitiert und positiv überrascht. Allerdings sei der Ausblick nicht angetastet worden.Das Chartbild bei Siemens Energy habe sich in den vergangenen Wochen wieder aufgehellt. Doch angesichts der Gamesa-Krise würden noch immer Fragezeichen bleiben. Die hausgemachten Probleme habe die Tochter nach wie vor nicht behoben. Deshalb dürfte die Volatilität auch in den nächsten Wochen hochbleiben.DER AKTIONÄR bleibe deshalb vorsichtig. Es gibt nach wie vor Werte, die ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)