Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,545 EUR +1,14% (24.07.2023, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,575 EUR +1,04% (24.07.2023, 15:49)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (24.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach wie vor lasse eine echte Erholung bei Siemens Energy nach dem Kurssturz infolge der Gewinnwarnung Ende Juni auf sich warten. Nun gebe es neue Kritik am Management des Energietechnikkonzerns. Kern des Vorwurfs sei, dass Siemens Energy nach wie vor Geschäftsbeziehungen zum russischen Staatskonzern Rosatom unterhalte.In der Atomindustrie gebe es von der Europäischen Union anders als bei Öl, Gas und Kohle keine Handelsbeschränkungen. Laut einem neuen Greenpeace-Bericht profitiere neben Framatome aus Frankreich vor allem Siemens Energy davon. Kritikpunkt: Wichtigster Geschäftspartner sei ausgerechnet Rosatom, das neben dem zivilen Betrieb auch den militärischen Bereich der russischen Kernkraft verantworte.Siemens Energy selbst wehre sich gegen die Vorwürfe und verweist darauf, dass es kein Neugeschäft mehr gebe. Lediglich bestehende Verträge würden eingehalten. Pressesprecher Tim Proll-Gerwe habe auf Twitter zudem darauf verwiesen, dass keine heiße Kerntechnik, sondern lediglich Sicherheits- und Leittechnik geliefert werde. Zudem komme diese nicht in Kernkraftwerken in Russland, sondern etwa im ungarischen Paks zum Einsatz.Ob sich an der Situation zeitnah etwas ändere, erscheine aber zumindest fraglich. Die Bundesregierung setze sich zwar für Beschränkungen ein. Doch neben Ungarn blockiere vor allem Frankreich einen solchen Beschluss. Das Land setze weiter stark auf Kernkraft und sei nach wie vor auf Uran-Lieferungen aus Russland angewiesen. Framatome pflege zudem enge Beziehungen zu Rosatom.Die Situation für Siemens Energy sei kompliziert. Ein weiterer Brandherd komme allerdings zur Unzeit. Denn das Vertrauen der Anleger sei nach der Serie an Gewinnwarnungen ohnehin dahin.Die Siemens Energy-Aktie ist nach wie vor kein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)