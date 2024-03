Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,83 EUR +2,99% (18.03.2024, 19:22)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,83 EUR +2,84% (18.03.2024, 17:38)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy habe am Montag an die Aufwärtsbewegung aus der Vorwoche angeknüpft. Mit einem Plus von weiteren drei Prozent habe sie dabei auch die technische Widerstandszone im Bereich von 14,50 Euro hinter sich gelassen. Zudem zähle der Energietechnikspezialist nun zu den Top-Performern des laufenden Jahres im DAX.Während der deutsche Leitindex seit Anfang Januar rund sieben Prozent habe zulegen können und dabei in der Vorwoche erstmals die 18.000-Punkte-Marke überwunden habe, summiere sich das Kursplus bei Siemens Energy im selben Zeitraum bereits auf 23,6 Prozent. Noch besser hätten nur Rheinmetall (+66,2 Prozent) und Daimler Trucks (+37,7 Prozent) performt.Während die beiden Erstplatzierten und der DAX selbst dabei in den letzten Tagen neue Höchststände markiert hätten, liege das Rekordhoch von Siemens Energy von Anfang 2021 bei 34,48 Euro aber trotz dieser Aufholjagd allerdings noch in weiter Ferne. Richtung stimme aber wieder und der Kurs sei am Montag zumindest auf den höchsten Stand seit August 2023 geklettert.Dank weiteren drei Prozent Kursplus am heutigen Montag habe der Kurs nun auch die Widerstandzone im Bereich von 14,50 Euro geknackt, die im Februar zwar mehrfach angelaufen, aber zunächst nicht geknackt worden sei.Erweise sich der heutige Ausbruch als nachhaltig, dann würde sich das Chartbild weiter aufhellen. Anleger sollten dabei aber dennoch bedenken, dass die Probleme bei der kriselnden Windtochter Gamesa noch immer nicht behoben seien. Hier könne durchaus weiteres Ungemach drohen.Siemens Energy ist daher momentan keine laufende Empfehlung von "Der Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.03.2024)