8,106 EUR +15,40% (27.10.2023, 22:26)



7,488 EUR +9,00% (27.10.2023, 17:38)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (29.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Es sei die nächste Horrorwoche für Siemens Energy gewesen. Mehr als 35% habe die Aktie alleine am Donnerstag verloren. Die Gegenbewegung am Freitag sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Bei den Verhandlungen um milliardenschwere Bürgschaften des Bundes gebe es inzwischen zumindest erste positive Signale.Das Wirtschaftsministerium wolle Siemens Energy unter die Arme greifen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Insider berichtet. Damit wolle man verhindern, dass sich die Fehler wiederholen würden, die einst bei der Solarindustrie passiert seien. Einst weltweit führend sei das Know-how in der Branche auch wegen ausbleibender Unterstützung durch die Politik in andere Länder abgewandert. Das Wirtschaftsministerium sehe auch wenig Risiken bei den Bürgschaften, heiße es in dem Bericht. Allerdings müsse die Entscheidung auch vom FDP-geführten Finanzministerium abgesegnet werden. Die Verhandlungen würden derzeit laufen."Wir stehen industriepolitisch an einem Wendepunkt und es wäre falsch zu glauben, dass wir als Wirtschaft davon profitieren, wenn wir uns dem Wettbewerb nicht stellen", habe Habeck am Freitag auf einer Veranstaltung in Ankara gesagt. "Diese Technologien werden ohnehin produziert und die Frage ist lediglich, ob Europa sie importieren muss." Entsprechend seien auch die Aussagen eines Regierungssprechers am Freitag zu werten. "Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass Siemens Energy ein Unternehmen ist, das für den Wandel des Wirtschaftsstandortes Deutschland relevant ist."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU