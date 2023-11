Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (03.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kurssturz in der vergangenen Woche laufe die Erholung bei Siemens Energy derzeit auf Hochtouren. Am Freitag lege die Aktie erneut rund 10% zu. Ausgehend vom Rekordtief in der vergangenen Woche stehe mittlerweile ein Plus von 50% zu Buche, auch wenn die Risiken weiter schwer quantifizierbar bleiben würden.Das Milliarden-Desaster rund um Siemens Energy und die Verhandlungen mit dem Staat über Garantien für die Finanzierung neuer Projekte hätten einen massiven Absturz ausgelöst. Für etwas Beruhigung hätten die Aussagen von Aufsichtsratschef Joe Kaeser gesorgt, dass es sich dabei um kein Liquiditätsproblem handle. Das habe nun auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betont. Die Verhandlungen mit dem Konzern würden demnach auf Hochtouren laufen, doch Siemens Energy verfüge über einen hohen Auftragsbestand und brauche kein Geld.Trotz der Erholung sei jedoch auch klar, dass die Probleme bei Siemens Gamesa tiefgreifend seien. Der Konzern nehme für bestimmte Plattformen keine neuen Aufträge an, die Umsätze würden niedriger sein als erwartet und Nettoverlust sowie Mittelabflüsse würden größer ausfallen als bislang gedacht. Für die Qualitätsprobleme bei den Onshore-Anlagen und die Probleme beim Hochlauf der Fertigung im Offshore-Bereich sei nach wie vor keine Lösung gefunden worden.Die Erholungsrally bei Siemens Energy laufe, doch noch immer notiere die Aktie unter dem Niveau vor dem Kurssturz. Eine faire Bewertung bleibe derzeit schwierig. Entscheidend sei, dass der Konzern auf dem Kapitalmarkttag am 21. November Lösungen für die Probleme präsentiert. Bis dahin sei weiter mit kräftigen Ausschlägen bei der Aktie zu rechnen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link