Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,325 EUR -4,48% (20.02.2024, 14:46)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,37 EUR -4,50% (20.02.2024, 14:12)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die deutliche Erholungsbewegung von Ende Oktober bis Ende Januar sei bei Siemens Energy etwas ins Stocken geraten. Am Dienstag sei die Aktie mit einem Minus von rund vier Prozent deutlich der schwächste Wert im DAX. Der Blick der Anleger müsse damit nun vorerst wieder nach unten gerichtet werden.Nachrichten, die den deutlichen Rücksetzer begründen würden, gebe es am Dienstag zwar keine. Doch bereits die vergangenen Handelswochen hätten gezeigt, dass der nachhaltige Ausbruch über 14,50 Euro eine Herkulesaufgabe sei. Mit dem Rutsch unter die 21-Tage-Linie würden nun vielmehr weitere Verluste drohen. Die Gap aus dem Januar bei 12,73 Euro könnte noch einmal geschlossen werden, darunter rücke bereits die Unterstützungszone bei gut 12 Euro in den Fokus.Überraschend gute Quartalszahlen hätten bei Siemens Energy zuletzt für Rückenwind gesorgt. Allerdings habe sich auch gezeigt, dass die hausgemachten Probleme bei der kriselnden Windtochter Gamesa nach wie vor nicht behoben seien. In einigen Marktsegmenten könne Gamesa nach wie vor keine Turbinen vertreiben, die Tochter habe im abgelaufenen Quartal einmal mehr rote Zahlen geschrieben - und schnelle Besserung sei nicht in Sicht. Denn klar sei auch: Die Margenprobleme würden die gesamte Branche verfolgen und der Knackpunkt auf dem Weg hin zum Ziel nachhaltig steigender Aktienkurse bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link