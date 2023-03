Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (16.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Siemens Energy habe seine angekündigte milliardenschwere Kapitalerhöhung abgeschlossen. Dabei seien fast 72,7 Millionen neue Aktion bei institutionellen Investoren platziert worden, habe der Konzern am Mittwochabend mitgeteilt. Dies entspreche einer Erhöhung des Grundkapitals um zehn Prozent.Als Preis seien 17,32 Euro je Aktie festgesetzt worden. Der Bruttoerlös belaufe sich damit auf fast 1,26 Mrd. Euro. Das Geld solle zur teilweisen Finanzierung der Komplettübernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa verwendet werden."Das Interesse an der Kapitalerhöhung war so hoch, dass sie fast viermal überzeichnet wurde", habe Finanzvorständin Maria Ferraro kommentiert. Die Platzierung sei in einem beschleunigten Verfahren erfolgt, das Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen gewesen. Das betreffe auch den größten Aktionär, die Siemens AG, die nach der Abspaltung von Siemens Energy im September 2020 noch 35 Prozent halte.Die Ankündigung der Kapitalerhöhung sei am ohnehin schwachen Handelstag am Mittwoch an der Börse nicht gut angekommen. Die Aktie sei auf Tradegate mit einem Minus von gut zehn Prozent bei 17,73 Euro aus dem Handel gegangen. Damit notiere das Papier aber weiter klar über der 200-Tage-Linie, die derzeit bei knapp 16 Euro verlaufe. Zuletzt sei die Aktie bereits gut gelaufen. Für langfristig höhere Kurse müsse aber vor allem die Trendwende bei der Windtochter Siemens Gamesa gelingen, die für das Zukunftsgeschäft stehe.Siemens Energy ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel. DER AKTIONÄR sehe hier aktuell mehr Potenzial beim Rivalen Nordex . (Analyse vom 16.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)