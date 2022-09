Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,50 EUR -4,39% (06.09.2022, 22:27)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,14 EUR -0,11% (06.09.2022, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (07.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Erst im März sei Siemens Energy aus dem DAX in den MDAX abgestiegen. Nun habe sich der Wert wieder zurück in den deutschen Leitindex kämpfen können. Die Freude darüber sei Anlegern am Dienstag kurz nach Börsenschluss aber vergangen. Der Konzern habe gemeldet, dass er den Kapitalmarkt anzapfen werde.Der Energietechnikkonzern wolle für die geplante vollständige Übernahme seiner Windkrafttochter Siemens Gamesa den Kapitalmarkt anzapfen. So plane Siemens Energy die Begebung einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von etwa 1 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitgeteilt habe. Die Schuldverschreibungen seien in neu ausgegebene oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre werde dabei den Angaben zufolge ausgeschlossen.Mit dem Nettoemissionserlös solle die Komplettübernahme von Siemens Gamesa zum Teil finanziert werden. Die Schuldverschreibungen würden am 14. September 2025 fällig. Die Anleihe solle dabei eine maximale Wandlungsprämie von 15 bis 20% über dem Referenzpreis und einen Kupon von 5,125 bis 5,625% pro Jahr haben. Der Referenzpreis entspreche dabei dem noch festzulegenden Platzierungspreis pro Aktie. Die Platzierung erfolge über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, das voraussichtlich am 7. September abgeschlossen sein werde.Die Siemens Energy-Aktie habe infolge der Meldung im nachbörslichen Handel nachgegeben. So sei das Papier während der ersten Reaktion auf rund 13,80 Euro gefallen. Das Chartbild bleibe dadurch weiterhin angeschlagen. Anleger sollten derzeit nicht zugreifen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)