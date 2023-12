Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (21.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Bei Siemens Energy hätten angesichts der schweren Krise bei der Windtochter Siemens Gamesa im Jahr 2023 ganz klar die schlechten Nachrichten überwogen. Inzwischen habe sich die Aktie im Bereich zwischen der 10- und 12-Euro-Marke stabilisiert. Zudem seien auch die neuesten Nachrichten als positiv zu werten.Bereits am Mittwoch habe der dänische Offshore-Windparkspezialist Ørsted die endgültige Investitionsentscheidung für Hornsea 3 getroffen. Der weltgrößte Windpark vor der britischen Küste solle gegen Ende 2027 fertiggestellt werden. Alle wichtigen Verträge seien mittlerweile unter Dach und Fach und dazu gehöre auch eine Vereinbarung mit Siemens Gamesa über die Lieferung bestimmter Offshore-Turbinen. Von den Anlegern sei dies positiv aufgenommen worden.Inzwischen sei zudem bekannt geworden, dass Siemens Energy die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm und die ehemalige Lufthansa-Finanzchefin Simone Menne in den Aufsichtsrat holen wolle. "Mit Veronika Grimm und Simone Menne haben wir zwei hervorragende Kolleginnen gewonnen, die als Energiesachverständige beziehungsweise Finanzexpertin die Lücken eindrucksvoll schließen können", so Aufsichtsratschef Joe Kaeser. Beide Frauen sollten im Februar die Nachfolge der scheidenden Aufsichtsräte Ralf P. Thomas und Randy Zwirn antreten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link