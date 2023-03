Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im Zuge der Komplettübernahme des Windanlagenbauers Siemens Gamesa habe Siemens Energy wie erwartet am Mittwochabend eine Kapitalerhöhung beschlossen. Es erfolge dabei im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens. Das seien die Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung.Das Grundkapital solle durch die Ausgabe neuer Aktien um bis zu zehn Prozent erhöht werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre werde dabei ausgeschlossen, habe das Unternehmen am Mittwoch in München mitgeteilt. Das Angebot und der Verkauf der neuen Aktien erfolge ausschließlich an institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Verfahrens. Anzahl der auszugebenden Aktien, Platzierungspreis sowie Bruttoerlös wolle Siemens Energy nach Beendigung der Platzierung veröffentlichen.Der Konzern habe Anfang Februar zur weiteren Refinanzierung des insgesamt vier Milliarden Euro schweren Gamesa-Gebots bereits eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Unternehmen habe bei der Veröffentlichung der Übernahmepläne im vergangenen Jahr angekündigt, bis zu 2,5 Milliarden Euro der Transaktion mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Dabei habe sich Energy im September bereits knapp eine Milliarde durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen hereingeholt. Die verbleibende Summe werde über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert."Der Aktionär" sieht hier aktuell mehr Potenzial beim Wettbewerber Nordex, so Timo Nützel. (Analyse vom 15.03.2023)Mit Material von dpa-AFX