Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits am Montag hätten Medienberichte darauf hingedeutet, dass die Verhandlungen zwischen Siemens Energy und dem Bund wegen der Milliardengarantien für neue Projekte erfolgreich gewesen seien. Nun habe das Bundeswirtschaftsministerium bestätigt, dass es eine Lösung für den kriselnden DAX-Konzern gebe."Wir, ich würde sagen, haben eine Lösung gefunden und werden die dann auch demnächst öffentlich machen", habe Grünen-Politiker und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits zuvor am Dienstag in Berlin gesagt. Am Nachmittag habe nun das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitgeteilt, dass Siemens Energy mit einer Bürgschaft in Höhe von 7,5 Milliarden Euro gestützt werde. Das Geld solle aber nur unter der Bedingung bereitgestellt werden, dass unter anderem auch Banken das Unternehmen absichern würden.Am Vortag habe das "Handelsblatt" bereits über eine entsprechende Lösung berichtet. Demnach solle Siemens Energy insgesamt Garantien für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro bekommen. Auch für die Beteiligung des 25-Prozent-Großaktionärs Siemens , auf die der Bund bestanden habe, gebe es eine Lösung. WKN A0B5Z8 ) und fehlerhafte Windturbinen entstanden, habe Habeck nun gesagt. Ansonsten sei der Konzern kerngesund und habe volle Auftragsbücher. Klar sei auch: Es gehe bei den Bürgschaften des Bundes nicht um Liquiditätsprobleme von Siemens Energy, es solle also kein Geld fließen - gesichert werden solle damit nur die Finanzierung neuer Projekte.Die Erholung bei Siemens Energy setze sich an der Börse am Dienstag fort. Die Aktie habe inzwischen auch die 10-Euro-Marke überwunden, die Bestätigung der Einigung mit dem Bund habe am Nachmittag aber kaum noch Impulse gebracht. Spannend werde es nun mit der Zahlenvorlage am morgigen Mittwoch sowie dem anstehenden Kapitalmarkttag am 21. November. Dort müssen Lösungen für die Probleme gefunden werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 14.11.2023)Mit Material von dpa-AFX