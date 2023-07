Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,975 EUR +0,03% (07.07.2023, 16:25)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,925 EUR 0,00% (07.07.2023, 16:10)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (07.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der mehr als 30-prozentige Kurssturz bei Siemens Energy nach der Gewinnwarnung Ende Juni sei nach wie vor allgegenwärtig. Die Aktie könne sich noch immer nicht erholen, am Freitag verliere der DAX-Titel erneut an Boden. Allerdings habe Konzernchef Christian Bruch weiterhin das Vertrauen des Aufsichtsrats.Am Donnerstagabend sei ein Sonderausschuss des Aufsichtsrats zu einer ersten Sitzung zusammengekommen, berichte die Nachrichtenagentur dpa-AFX. Dieser solle die Aufarbeitung der Qualitätsprobleme überwachen, die Ursache der Gewinnwarnung gewesen seien. Vorsitzender solle dem Bericht zufolge der ehemalige Voith-Chef Hubert Lienhard werden. Auch Siemens-Vorstand Matthias Rebellius, Randy Zwirn und Laurence Mulliez würden demnach zum neuen Gremium zählen, dessen Mitglieder - alle vier auch Teil des Aufsichtsrats - anhand ihrer technischen Expertise ausgewählt worden seien.Helfen solle auch eine Taskforce des Managements. Personelle Konsequenzen solle die Krise vorerst aber nicht haben. Christian Bruch, CEO von Siemens Energy, und auch Jochen Eickholt, der Chef des Windgeschäfts, hätten noch das Vertrauen des Kontrollgremiums. Sie seien die Richtigen um die Probleme zu lösen. Klar sei aber auch: Sollte eine weitere Gewinnwarnung folgen, werde es auch für das Management eng.An der Börse zeige sich die Siemens Energy-Aktie weiterhin sehr volatil. Von einer echten Erholung sei aber nach wie vor nichts zu spüren. Es bestünden deutliche Zweifel, dass die Trendwende zeitnah gelinge. Erst wenn Gamesa in der Spur sei und nachhaltig profitabel arbeite, dürfte auch die Mutter Siemens Energy an der Börse wieder nach oben laufen.Aktuell gilt unverändert: Die Aktie ist kein Kauf, weitere Verluste drohen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2023)