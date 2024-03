Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,555 EUR +0,55% (25.03.2024, 17:41)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,545 EUR +0,12% (25.03.2024, 17:27)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (25.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy habe in der vergangenen Woche zu den größten Gewinnern im DAX gezählt. Heute habe sie dieses Niveau zumindest halten können. Unterstützung sei unter anderem aus dem Lager der Analysten gekommen. LBBW habe das Kursziel für die Aktie deutlich angehoben und sehe in dem Titel weiterhin einen Kauf.Die Landesbank Baden-Württemberg habe das Kursziel für Siemens Energy von 16 auf 21 Euro angehoben und stufe die Aktie weiter auf "kaufen" ein. Die Aktie könne diesen Rückenwind heute zwar nicht in deutliche Kursgewinne umsetzen, verteidige aber zumindest die starken Zugewinne aus der Vorwoche.Charttechnisch bleibe das Bild damit positiv. Mit dem Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich bei etwa 14,50 Euro habe der DAX-Titel ein Kaufsignal generiert. Zudem habe die Gamesa-Mutter zuletzt von der allgemein verbesserten Stimmung bei Wind-Titeln profitiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link