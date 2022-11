(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,35 EUR +2,46% (11.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,335 EUR +2,39% (11.11.2022, 17:42)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (13.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energietechnik-Konzern lege am kommenden Mittwoch, den 16. November, die Zahlen für das vierte Quartal und das im September beendete Geschäftsjahr 2021/22 vor. Nachdem das Unternehmen seine Prognose zuletzt mehrfach habe senken müssen, seien die Probleme nach wie vor nicht behoben.Ein großes Ärgernis sei die anhaltende Schwäche der Windkrafttochter Gamesa. Fast 1 Mrd. Euro Verlust hätten die Spanier im vergangenen Geschäftsjahr angehäuft. Hohe Kosten, Lieferkettenengpässe, Projektverschiebungen, Qualitätsmängel bei älteren Anlagen sowie hausgemachte Probleme mit der neuen Landturbine 5.X verhagelt Gamesa die Bilanz hätten.Um die seit Jahren anhaltenden Probleme endlich in den Griff zu kriegen, wolle Siemens Energy nun die restlichen Anteile an der in Spanien börsennotierten Tochter übernehmen, an der sie bereits zwei Drittel halte. Nach der Freigabe der spanischen Börsenaufsicht habe die bis kurz vor Weihnachten laufende Angebotsfrist begonnen. Ziel sei es, Gamesa von der Börse zu nehmen.Siemens Energy habe bei Gamesa inzwischen viel Zeit verloren. Mehrere Restrukturierungsprogramme seien verpufft. Konzernchef Jochen Eickholt, der im Februar von Siemens Energy an die Spitze von Gamesa gewechselt sei, habe bei der Vorlage der Jahresbilanz am vergangenen Donnerstag kritisiert, dass es beim Zusammenschluss zwischen dem Windkraftgeschäft von Siemens mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa 2017 "nie wirklich zu einer Integration gekommen" sei.Ein weiteres Sanierungsprogramm solle das Übel an der Wurzel packen. Aus der angestrebten Vereinheitlichung der Organisation, der Bereiche und Technologien erhoffe sich Siemens Gamesa erhebliche Synergien. Geplant sei auch der Abbau tausender Stellen, vorwiegend in Europa.Und da sei dann noch das Russlandgeschäft, welches im dritten Quartal für millionenschwere Belastungen gesorgt habe. Siemens Energy habe nach dem Beginn des Ukraine-Krieges sein Neugeschäft dort eingestellt. Dazu habe es Ärger um das Servicegeschäft für die Gaspipeline Nord Stream 1 und eine Posse zwischen dem Konzern und der russischen Regierung um die Rückführung einer gewarteten Turbine gegeben. Russland habe im Sommer mit der Begründung der fehlenden Turbine seine Gaslieferungen nach Deutschland gedrosselt. Mittlerweile liege Nord Stream 1 still - eine Röhre sei an mehreren Stellen vermutlich durch Sabotage zerstört worden.Gut 200 Mio. Euro habe Siemens Energy im dritten Quartal im Zusammenhang mit dem Russland-Rückzug abgeschrieben und seine Prognose für das Ergebnis nach Steuern erneut gesenkt. Für 2021/22 erwarte das Management um Konzernchef Christian Bruch einen Verlust, der das Vorjahresniveau annähernd um die Russland-Belastungen übersteige. Vorher sei das Unternehmen von einem Fehlbetrag auf dem Vorjahresniveau von 560 Mio. Euro ausgegangen.Für Umsatz und bereinigte Gewinnmarge erwarte der Konzern Werte am unteren Rand seiner zuvor vorhergesagten Spannen einer vergleichbaren Umsatzentwicklung von minus 2 bis plus 3% im Vergleich zum Vorjahr und einer bereinigten operative Marge (EBITA) von 2 bis 4%.Die Zahlen dürften nach den Vorgaben von Siemens Gamesa nicht gut ausfallen. Es bleibe dabei: Erst wenn die Probleme bei der wichtigen Windtochter im Griff seien, dürfte es mit der Aktie der Mutter nachhaltig nach oben gehen. Bis dahin sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2022)